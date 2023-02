Metal Gear Rising: Revengeance Jubiläum bot Fans kein Remaster

HQ

Metal Gear Rising: Revengeance, das Spiel, das dank Memes jedes Jahr beliebter wird, feierte kürzlich sein 10-jähriges Jubiläum.

Es wäre Ihnen verziehen, wenn Sie nicht wüssten, dass solche Feierlichkeiten stattfinden, da PlatinumGames nicht wirklich eine große Sache daraus gemacht hat. Trotzdem hofften einige noch auf die Ankündigung eines Remasters des Actionspiels.

Stattdessen bekamen die Fans nur einige zusätzliche Kunstwerke aus der Veröffentlichung von 2013. Während die Zeichnungen cool sind, sind sie nicht annähernd das, was die Fans erwartet haben. Es ist jedoch schwer, zu lange zu verrückt zu bleiben, denn neben den zusätzlichen Artworks hat der Direktor von Metal Gear Rising: Revengeance eine herzliche Botschaft über den Erfolg des Spiels hinzugefügt.

"Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels ist meine jüngste Erinnerung an alles, was mit dem Spiel zu tun hat, Armstrong und Sam in so vielen Memes weltweit zu sehen", sagte Regisseur Kenji Saito. "Es fühlt sich unwirklich an, dass MGR: R ein ganzes Jahrzehnt später immer noch ein Gesprächsthema ist."

