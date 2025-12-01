Metal Gear-Produzent spricht über "unentschiedene" Pläne für weitere Remakes

HQ

Wenn du deinen Durchlauf von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abgeschlossen hast und dich gefragt hast, was als Nächstes von Konami kommt, haben wir jetzt ein kleines Update. Im Gespräch mit der japanischen Publikation Real Sound verriet Metal Gear Produzent Noriaki Okamura, dass derzeit unklar ist, ob weitere Remakes geplant sind, da es schwierig ist, die Originalwerke wieder zum Leben zu erwecken.

Auf die Frage, was die Metal Gear -Veteranen in Zukunft erwartet, erklärte Okamura: "Im Moment überlege ich, was ich als Nächstes machen soll. Mit Metal Gear konnte ich neue Menschen die Möglichkeit geben, meine Arbeit zu erleben, deshalb möchte ich das weiterhin tun.

"Allerdings haben wir noch nicht entschieden, was wir erschaffen werden. Es mag Remakes geben, aber wir könnten auch neue Werke ausprobieren. Die Metal Gear-Reihe ist wie die Geschichte der Videospiele und reicht von Pixelkunst bis hin zu filmischen Ausdrucksformen, sodass die Remake-Methode und Ausdrucksweise jedes Werks unterschiedlich ist. Wir beabsichtigen nicht, die Methodik, die wir für MGS Delta entwickelt haben, auf alle unsere Werke anzuwenden, sondern werden für jedes Werk die beste Methode in Betracht ziehen."

Er fügt hinzu, dass er zwar zuversichtlich ist, dass das Entwicklerteam mit Snake Eater "eine Qualität erreicht hat, die moderne Spieler genießen wird, ohne den Reiz früherer Titel zu beeinträchtigen", aber er fügt auf Nachfrage nach einem Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Remake auch hinzu, dass es schwierig wäre, dieses Projekt umzusetzen.

"Die Hardware zu dieser Zeit erforderte eine ziemlich spezielle Konstruktion, um mit der damals verfügbaren Technologie 3D-Leistung zu liefern, und MGS4 hatte außerdem einen ziemlich speziellen Code... Es wäre jetzt ziemlich schwer, das anzusprechen (lacht)."

Vielleicht musst du dich also mit dem Originalspiel zufriedengeben, wenn du das nächste Kapitel der berühmten Reihe anschauen willst. Möchten Sie trotzdem ein Remake von Metal Gear Solid 4 sehen?