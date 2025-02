Metal Eden Hands-on-Vorschau: Rasante, knallharte Action

HQ

Hochoktanige, knallharte Action, die bis ins Knochenmark zu spüren ist. So lässt sich der neue Ego-Shooter von Reikon Games, Metal Eden, wohl am besten beschreiben. Mit anderen Worten, die gleichen Leute, die uns vor Jahren das Indie-Juwel Ruiner gebracht haben und die jetzt mit etwas zurück sind, das auf vielen der gleichen Prinzipien und Grundlagen aufbaut. Denn obwohl in Metal Eden vieles neu ist und die Unterschiede zu Ruiner klar sind, haben die beiden Spiele viel von der gleichen Essenz gemeinsam.

Wie ihr wisst, wurde das adrenalingeladene Erlebnis während des jüngsten State of Play in einem kurzen, aber schweinischen Teaser gezeigt, und wir können nun, nachdem wir uns einige Stunden mit den ersten beiden Missionen des Spiels beschäftigt haben, ein wenig mehr verraten. In Metal Eden schlüpfst du in die Rolle von Aska, einer sogenannten Hyper-Unit-Androidin, die auf eine tödliche Mission geschickt wird, um die Menschheit zu retten, um schließlich das große Geheimnis hinter einem Projekt aufzudecken, das einfach nur als Eden bezeichnet wird. Die monolithische Stadt, die die Wiege der Zivilisation sein sollte, hat sich stattdessen in eine Todesfalle verwandelt und Moebius muss um jeden Preis gestoppt werden.

Schnell, strafend und mit lächerlich frechen Designs verziert.

Aber seien wir ehrlich, nur wenige Leute werden sich wegen der packenden Geschichte auf Metal Eden einlassen. Nein, wir sprechen hier von acht einzigartigen Missionen, die das Beste aus Doom und Ghostrunner vereinen, sowohl vom Gameplay als auch von der Ästhetik her. Rasante, intensive Kämpfe mit Fokus auf futuristischem Parkour, bei denen du gezwungen bist, ständig in Bewegung zu bleiben. Stillstand ist gleichbedeutend mit dem Tod und deine Geschwindigkeit und Beweglichkeit sind somit direkt entscheidend.

Vorsicht wird hier nicht belohnt und die Levels in Metal Eden sind, zumindest soweit wir spielen konnten, eindeutig auf diese Intensität und bewegungsbasierte Kämpfe ausgelegt. Das Laufen an Wänden entlang und der Einsatz von Enterhaken ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Manövrierfähigkeit des Spiels geht. Darüber hinaus hast du auch ein Arsenal an Waffen, die du zwischen den Missionen feinabstimmen und aufrüsten kannst, sowie eine Reihe von Modulen, die in drei verschiedene Bäume unterteilt sind und deine Grundfähigkeiten verbessern.

Core Power, die für erhöhte Stärke und Schlagkraft sorgt, Core Ripping, die verwendet wird, um Kerne von Feinden im Kampf zu extrahieren - eine der definierenden Mechaniken von Metal Eden, die dir einige taktische Entscheidungen gibt, je nachdem, was du mit diesen speziellen Kernen machst. Diese kann entweder deine Gesundheit erhöhen, auf Gegner zurückgeworfen werden, um sie zu lähmen und dich mit Munition zu versorgen. Zu guter Letzt haben wir auch noch den Body Suit, der deine Bewegungsfähigkeit erhöht. Dies gibt dir als Spieler die Möglichkeit, Aska an deinen eigenen bevorzugten Spielstil anzupassen.

Zeit für ein Upgrade!

Visuell erinnert Metal Eden sowohl an Doom als auch an Armored Core, gespickt mit Neon und einer düsteren Cyberpunk-Ästhetik. Es ist poliert und elegant, mit dunklen Industrielandschaften und überwältigender futuristischer Architektur. Ein extrem cooler visueller Stil, der auch durch einen intensiven, elektronischen Soundtrack ergänzt wird. Auch wenn man als Spieler nicht oft Zeit hat, innezuhalten, sollte man alles in sich aufnehmen und die grandiosen Umgebungen wirklich zu schätzen wissen.

Es versteht sich von selbst, dass es noch ein bisschen Feinschliff braucht, aber nach der kurzen Zeit zu urteilen, die uns mit Metal Eden angeboten wurde, hat Reikon Games hier etwas wirklich Schönes zu bieten. Er ist glatt wie eine Peitsche, durchtränkt von einem atemberaubenden, herrlich futuristischen Design und mit einer Herausforderung, die ihm gewachsen ist. Ein Spiel, das höchstwahrscheinlich alle Adrenalinjunkies befriedigen wird, die sich nach intensiven, atmosphärischen Erlebnissen sehnen, denn es besteht kein Zweifel, dass Metal Eden eines der köstlichsten und fesselndsten Erlebnisse des Jahres sein kann.

Metal Eden soll am 6. Mai für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.