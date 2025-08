Metal Eden erscheint diesen September für PS5, Xbox und PC

HQ

Der neue Ego-Shooter von Reikon Games, Metal Eden - ein knallharter, kompromissloser Schlag in die Magengrube, der von glorreicher Cyberpunk-Dystopie durchdrungen ist - soll endlich am 2. September für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam erscheinen. Dies wurde durch einen brandneuen Launch-Trailer angekündigt, den ihr euch unten ansehen könnt, in dem wir nicht nur das Datum, sondern auch unseren ersten Blick auf Aska - die dunkle Vergangenheit des Protagonisten - und die Welt von Moebius erhalten.

Als Aska, ein sogenanntes Hyper Unit Android, bist du nicht nur auf der Jagd nach "Kernen" - Relikten aus einer vergangenen Zeit - sondern auch gezwungen, dich mit deiner eigenen Herkunft und der Verwandlung vom Menschen zur lebenden Waffe auseinanderzusetzen.

Wie wir in früheren Demos und Gameplay-Trailern gesehen haben, baut Reikon Games auf seine Stärken auf: blitzschneller Parkour und Akrobatik gepaart mit messerscharfer Action. Die Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Start im Mai scheint genutzt worden zu sein, um Metal Eden noch weiter aufzupolieren, obwohl es bereits in seinem frühen Zustand sehr vielversprechend aussah. Wenn du dich also nach intensiver, dystopischer Action sehnst, solltest du dir den 2. September in deinem Kalender anstreichen.

Sind Sie gehyped auf Metal Eden ?