Mein erster Gedanke nach ein paar Minuten mit Metal Eden war "Wow!" " Das Spiel wird von den polnischen Entwicklern als "Adrenalinschub Sci-Fi-FPS" beschrieben, und das kann ich auf jeden Fall bestätigen! Stellen Sie sich eine Mischung aus Doom mit einem Schuss Neon White und Ghostrunner vor, und Sie haben eine ziemlich gute Vorstellung davon, worum es bei Metal Eden geht, und es hat es wirklich in sich!

Metal Eden spielt weit in der Zukunft, in der die Erde für die Menschheit zu klein geworden ist, die weiter wächst. Deshalb wurde in einem abgelegenen Winkel des Universums die Megacity Moebius gebaut, die über der Oberfläche des verlassenen Bergbauplaneten Vulcan schwebt. Roboter sind in Moebius durchgedreht und haben die sogenannten "Cores" gestohlen, digitale Geräte, in denen die Menschheit ihre Identitäten speichert, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Moebius bewohnbar wird, in einem anderen Körper wieder zum Leben erweckt werden können. Der Androide Aska wird auf eine Selbstmordmission geschickt, die man am besten als Selbstmordmission beschreiben kann, um es mit der Armee der außer Kontrolle geratenen Roboter aufzunehmen und die wertvollen Cores zu sichern.

Das Gameplay ist einfach atemberaubend. Man bewegt sich blitzschnell im besten Ghostrunner Stil durch die Levels (die Entwickler machen keinen Hehl daraus, dass sie sich von diesem Spiel inspirieren ließen, und es gibt sogar ein Upgrade namens Ghost Runner im Spiel), und die Feinde kommen in Wellen und manchmal sogar in hordenartigen Sequenzen, in denen Massen von Feinden vernichtet werden müssen, bevor man weiterziehen kann. Die Action ist ununterbrochen und man hat kaum Zeit zum Atmen; Überall gibt es Explosionen, Feinde greifen aus allen Winkeln und allen Teilen des Levels an, und du springst von Plattform zu Plattform, um mehr Munition und Schilde zu finden und etwas Abstand zwischen dir und deinen Feinden zu schaffen. Es ist hektisch, es ist cool und es ist wunderbar old-school.

Auf deinem Weg wirst du mit einer Reihe von mehr oder weniger Sci-Fi-ähnlichen Waffen ausgestattet. Einige Waffen sind gut darin, die Schilde der Feinde zu entfernen, richten aber nicht viel Schaden an, während andere keinen großen Eindruck auf den Schild machen, aber viel effektiver auf den Feind selbst sind, sobald der Schild entfernt wurde. Du musst also ständig zwischen deinen Waffen wechseln, was glücklicherweise schnell und reibungslos geschieht. Die Waffen funktionieren gut und es sieht cool aus, wenn man Feinde trifft und sie explodieren und auseinanderfallen, aber leider fehlt es den Waffen ein wenig an Gewicht. Du kannst sehen, dass deine Waffen gegen Feinde effektiv sind, aber du kannst es nicht wirklich spüren.

Aska ist mit einer cleveren Core Ripping Mechanik ausgestattet. Es ermöglicht ihr, Cores aus den Körpern angreifender Roboter zu reißen (nicht die gleichen Cores, auf denen die menschlichen Identitäten leben), wodurch sie sofort getötet werden. Aska kann dann den Kern auf andere Roboter werfen, die explodieren, oder sie kann ihn selbst absorbieren, was ihr für kurze Zeit einen mächtigen Nahkampfangriff verleiht, der zum Beispiel die sonst undurchdringlichen Schilde der Feinde entfernen kann. Es gibt eine Abklingzeit für diese Fähigkeit, so dass sie nicht die ganze Zeit verwendet werden kann, aber am Ende gefällt dir diese Mechanik mit der Zeit.

Zwischen Wellen von Feinden bewegst du dich durch die Levels, indem du springst, an Wänden läufst, von Plattform zu Plattform springst und mit einer Art Enterhaken herumfliegst. Aska hat auch die Fähigkeit, sich zu einem gepanzerten Ball zusammenzurollen, aber in dieser Form hast du nicht die Parkour-Fähigkeiten und bist nicht annähernd so schwer bewaffnet wie in der normalen Form von Aska. Ich habe diese Form nicht sehr oft verwendet, nur wenn es das Spiel erfordert, da es einen einzigen Feindtyp gibt, eine Art schildkrötenähnlicher Roboter, der in Ballform viel einfacher zu besiegen ist.

In regelmäßigen Abständen sind Sie gezwungen, sich über eine leuchtende Seilrutsche zu transportieren, was eine seltsame Unterbrechung darstellt. Diese Ausflüge sind sowohl langweilig als auch frustrierend, da der Greifmechanismus zum Greifen dieser Seilrutschen nicht immer so funktioniert, wie er sollte. Daher hat man mit diesen Abschnitten manchmal unnötig zu kämpfen, vor allem wenn man mit hoher Geschwindigkeit von einer Seilrutsche zur anderen springen muss - und um die Sache noch nerviger zu machen, werden diese Seilrutschen später im Spiel auch in einem Bosskampf verwendet - nicht ideal.

Auf dem Weg dorthin kannst du deine Core Ripping -Mechanik, deine eigenen Core -Fähigkeiten und deinen Anzug über einen dreiteiligen Fähigkeitsbaum verbessern. Deine Waffen können auch mit etwas namens Dust aufgerüstet werden, einer Form von Währung, die in einigen Zylindern in der Umgebung zu finden ist, aber du kannst sie auch verdienen, indem du Feinde auf verschiedene Weise tötest, z. B. mit Core Ripping, Explosionen oder indem du mehrere Feinde gleichzeitig tötest.

Obwohl der Schwierigkeitsgrad nicht mit Ghostrunner mithalten kann, kann man leicht einen Tritt in den Hintern bekommen, wenn man nicht aufpasst. Es gibt jedoch auch einen leichten Schwierigkeitsgrad, der eigentlich recht einfach ist, so dass die meisten Leute dieses Spiel spielen können, aber wenn Sie eine solide Herausforderung suchen, wählen Sie einfach einen der höheren Schwierigkeitsgrade aus den vier verfügbaren Schwierigkeitsstufen, und Sie werden viel zu tun haben.

Ästhetisch sieht Metal Eden wirklich gut aus, und das Spiel als Ganzes ist recht gut gestaltet. Der futuristische Stil durchdringt alles, von den kalten Stahlumgebungen über dein HUD und deine Menüs bis hin zu den Zwischensequenzen und dem Design der Waffen. Es strotzt nur so vor Zukunft und Cyberpunk, und ich persönlich liebe es, wie die Designer von Polish Reikon Games anscheinend aufs Ganze gegangen sind.

Ohne ein Tech-Experte zu sein, scheint die technische Seite wackeliger zu sein. Ich habe Metal Eden in Performance Mode auf PlayStation 5 Pro gespielt und mehrmals eine Verlangsamung und Screen Tearing erlebt, als viel auf dem Bildschirm passierte. Es scheint auch, dass das Spiel die Auflösung ziemlich stark dynamisch skaliert, denn auch hier kann die Grafik, wenn viel auf dem Bildschirm passiert, etwas rau aussehen, als ob sie manchmal mit einer ziemlich niedrigen Auflösung läuft. Ich möchte jedoch betonen, dass dies ausschließlich auf visueller Beobachtung beruht und nicht auf etwas, für das ich die Werkzeuge habe, um es zu messen, aber die visuelle Seite leidet von Zeit zu Zeit. Es hat keinen Einfluss auf das Gameplay, aber es IST etwas, das man bemerkt.

Der Sound ist ziemlich beeindruckend und unterstützt den visuellen Stil gut mit guten, schweren Soundeffekten, guten Stimmen der "Händler", die man hört, und der Soundtrack ist schnell, gewichtig und elektronisch, was gut zu den hektischen Kämpfen passt.

Metal Eden ist ein solider Sci-Fi-Shooter voller Action. Die Waffen funktionieren gut, es gibt hier ein paar gute Ideen und das gesamte Paket scheint gut gestaltet zu sein. Wenn du Wert darauf legst, dass die Grafik in deinen Spielen immer gestochen scharf ist, dann ist Metal Eden nicht das richtige Spiel für dich. Wenn du jedoch normalerweise von schnellen, übertriebenen Sci-Fi-Shootern unterhalten wirst, dann ist Metal Eden genau das Richtige für dich, da es sich größtenteils gut spielt und auch größtenteils gut zusammengestellt ist. Dennoch ist es relativ schnell vorbei, da es je nach Schwierigkeitsgrad in etwa 8-11 Stunden abgeschlossen werden kann.

Metal Eden ist das ehrgeizigste Projekt des polnischen Entwicklers Reikon Games, der zuvor den kleinen isometrischen Top-Down-Cyberpunk-Shooter Ruiner entwickelt hat. Sie haben hier einen ziemlich guten Job gemacht, aber auf der technischen Seite gibt es definitiv Raum für Verbesserungen. Wenn man jedoch über die gelegentlich ungleichmäßige Grafik hinwegsehen kann, ist Metal Eden ein gutes, solides Sci-Fi-Action-Erlebnis.