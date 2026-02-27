Metacritic wird Medien rauswerfen, die versuchen, KI-generierte Bewertungen einzureichen

HQ

Während einige KI als Werkzeug sehen, das genutzt werden soll, wird ihr spezifischer Einsatz und ihre verantwortungsvolle Anwendung online in einer Vielzahl von Branchen stark diskutiert.

Was journalistische Inhalte betrifft – und in diesem speziellen Fall auch Rezensionen – hat der Rezensionsaggregator Metacritic eine klare Haltung zu Inhalten eingenommen, die auf ihrer Plattform veröffentlicht und in irgendeiner Weise von künstlicher Intelligenz generiert wurden.

In einer Erklärung des Mitgründers Marc Doyle, die an Gamereactor gesendet wurde, sagt er Folgendes:

"Metacritic ist seit einem Vierteljahrhundert eine seriöse Bewertungsquelle und hat bei der Aufnahme neuer Publikationen zu unserer Kritikerliste einen strengen Prüfprozess aufrechterhalten. In bestimmten Fällen, wie etwa beim Verkauf einer Publikation oder einem Umbruch eines Redaktionsteams, können jedoch Probleme wie Plagiat, Diebstahl oder andere Betrugsformen, einschließlich KI-generierter Rezensionen, auftreten. Die Politik von Metacritic ist, niemals eine KI-generierte Kritikerbewertung auf Metacritic zu veröffentlichen, und wenn wir entdecken, dass eine veröffentlicht wurde, entfernen wir sie sofort und kappen die Verbindung zu dieser Publikation auf unbestimmte Zeit, bis eine gründliche Untersuchung erfolgt."

Also, worum geht es hier genau? Nun, es ist wahrscheinlich eine vernünftige Vermutung, dass dies sich auf Videogamers Rezension zu Resident Evil 9: Requiem bezieht, die nach einer Flut von Kommentaren von der Plattform entfernt wurde, die die Rezension als KI-geschrieben und für den Autor als erfunden. Dies wurde zunächst von Kotaku berichtet.

Es gibt auch eine Menge ziemlich aufschlussreicher Screenshots der Autorenseiten von Videogamer, die die Rezension eingereicht haben und die Metacritic und andere als KI-geschrieben bezeichnen.