Metacritic soll sich nach den Bombenanschlägen auf The Last of Us und Horizon Forbidden West verbessern

Review-Bombing, was im Grunde bedeutet, dass viele Verbraucher Filme, Fernsehsendungen, Spiele und solche extrem negativen Bewertungen abgeben, um auf etwas hinzuweisen, das normalerweise nichts mit der Qualität des Produkts zu tun hat, gibt es seit Jahrzehnten, aber es gibt kein Verbergen, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat. In letzter Zeit haben wir gesehen, wie Resident Evil 4, HBOs The Last of Us und Horizon Forbidden Wests Burning Shores-Erweiterung auf Metacritic und anderen Websites mit Rezensionen bombardiert wurden, auf denen die breite Öffentlichkeit ihre Gedanken teilen und die Benutzerbewertung eines Produkts beeinflussen kann. Zwei der drei sind aus dem gleichen Grund zu Opfern geworden, während der dritte im selben Steuerhaus sitzt. Dies führt oft zu irreführenden Eindrücken, daher ist es gut zu hören, dass sich die Dinge bald ändern könnten.

Metacritic teilt Eurogamer mit, dass es sich "der missbräuchlichen und respektlosen Bewertungen von Horizon Forbidden West Burning Shores bewusst ist" und dass es "derzeit unsere Prozesse und Tools weiterentwickelt, um in den kommenden Monaten eine strengere Moderation einzuführen". Nicht gerade das erste Mal, dass wir so etwas hören, nachdem Review-Bombenanschläge Schlagzeilen gemacht haben, aber hoffentlich wird es das letzte Mal sein.

Sind Sie der Meinung, dass Nutzerbewertungen mehr moderiert werden oder so bleiben sollten, wie sie sind?