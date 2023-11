Metacritic: 2023 war das beste Gaming-Jahr seit 20 Jahren

HQ

2023 fühlt sich ein bisschen an wie der Nachholeffekt nach Corona; Viele Spiele wurden verschoben und die vergangenen Jahre waren nicht ganz so voll wie sonst. Aber 2023 fühlt sich ganz anders an. Einige hervorragende Spiele wurden veröffentlicht und laut Metacritic ist es das erste Mal seit 20 Jahren, dass so viele Spiele auf dem Dienst eine Punktzahl von 90 oder höher haben.

Bisher haben 25 Spiele eine Punktzahl von 90 oder höher auf Metacritic - und wir haben gerade erst mit dem November begonnen. Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate III, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake und nicht zuletzt Cocoon befinden sich ebenfalls in guter Gesellschaft.

Wenn Sie nur knapp außerhalb der 90+ Punkte suchen, gibt es hervorragende Spiele wie Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space, Final Fantasy XVI, Forza Motorsport und Hogwarts Legacy.

Wenn Sie also Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden und die Zeit und das Geld zu finden, um alles zu tun, ist das in Ordnung; 2023 ist eines der besten Gaming-Jahre seit 20 Jahren.

Was glauben Sie? Hat das Jahr 2023 einige der besten Spiele für dich bereitgehalten?