Meta wird die Quest 2 "noch eine Weile" unterstützen

Ende letzter Woche kündigte Meta das Virtual-Reality-Headset Quest 3 an, ein Gerät, das das drahtlose Angebot des Quest 2 aufgreift und fortsetzt. Enthüllt als Teil eines Showcase, der auch Einblicke in eine Reihe neuer Spiele gab, die auf die Virtual-Reality-Plattform kommen, haben sich viele gefragt, was Meta's Pläne mit der Unterstützung der Quest 2 sein werden, jetzt, da ein mächtigerer Nachfolger fast da ist.

Zu diesem Zweck hat Meta CTO Andrew "Boz" Bosworth auf Twitter enthüllt, dass die Quest 2 noch "eine ganze Weile" unterstützt werden, auch wenn es eine sehr reale Annahme gibt, dass anspruchsvollere Spiele nur Quest 3 sein werden.

"Die Spiele, die wir im Gaming Showcase angekündigt haben, sind alle sowohl auf Quest 2 als auch auf Quest 3 spielbar, und wir gehen davon aus, dass dies noch eine ganze Weile die Norm bleiben wird. Natürlich können Mixed-Reality- und High-Power-Titel im Laufe der Zeit auf Quest 3 abzielen."

Wann das Quest 3 debütieren soll, ist für später in diesem Jahr geplant, weitere Informationen sind bei einer weiteren Meta-Veranstaltung Ende September geplant.