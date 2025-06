Meta und Oakley kooperieren für "Performance-KI-Brille"

HQ

Die Fülle an Brillen mit Kameras, Augmented Reality, Unterstützung durch künstliche Intelligenz und mehr ist keine Überraschung mehr, da viele Hersteller etwas in dieser Richtung tun. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist Meta und Ray-Ban, aber schon bald wird sich ersteres mit einem neuen Partner zusammentun, um eine neue Brillenlinie für Sportler und Wettkämpfer vorzustellen.

Meta wird mit Oakley zusammenarbeiten, um eine Reihe von "Performance-KI-Brillen" zu entwickeln, die entwickelt wurden, um "Ihnen tiefere Einblicke in Ihre körperlichen Fähigkeiten zu geben und Ihnen zu helfen, Ihre größten Erfolge zu teilen - auf und neben dem Spielfeld". Was dies in der Praxis bedeutet, können wir eine eingebaute Kamera erwarten, die Ihren einzigartigen POV einfängt. Lautsprecher, mit denen Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen können, IPX4-Einstufung zum Schutz vor Wasser und Schweiß, ein Akku, der angeblich 19 Stunden im Standby-Modus hält (bei tatsächlicher Nutzung jedoch unklar...), und wie erwartet auch viele KI-Elemente, die hilfreiches Feedback geben können, wie z. B. Informationen über die Windgeschwindigkeit auf dem Golfplatz.

Zunächst wird nur eine Variante der Meta x Oakley -Brille hergestellt, die als Limited Edition Oakley Meta HSTN bekannt ist und am 11. Juli für 499 US-Dollar auf den Markt kommt. Der Rest der Kollektion folgt im Sommer zum etwas günstigeren Preis von 399 US-Dollar. Die Brille wird mit Kampagnen vorgestellt, in denenReal Madrid der französische Nationalspieler Kylian MbappéKansas City Chiefs und der Quarterback Patrick Mahomes zu sehen sind.

