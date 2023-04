Meta storniert Berichten zufolge alle seine Metaverse-Pläne

HQ

Noch vor wenigen Monaten war Meta-CEO Mark Zuckerberg so überzeugt, dass The Metaverse der nächste Schritt für das Internet sein würde, dass allein die Idee die unzähligen Milliarden Dollar rechtfertigte, die das Unternehmen bereits dafür ausgegeben hatte und versprach, in Zukunft noch mehr auszugeben.

Aber seitdem hat die Melodie deutlich anders geklungen, wie es scheint. In einem großen und umfassenden Artikel bei The Information hat Meta den Begriff "Metaverse" bei der Präsentation von Kooperationen für potenzielle Partner ganz fallen gelassen. Darin heißt es unter anderem:

"Meta wirbt nicht mehr in Gesprächen mit seinen Werbetreibenden für das Metaverse, sondern versucht, sie dazu zu bringen, seine Tiktok-ähnlichen Kurzvideos und seine KI-Tools zu unterstützen. Das steht in krassem Gegensatz zum letzten Jahr, als jedes zweite Wort aus Zuckerbergs Mund 'Metaverse' lautete, was er als die Zukunft des Internets erwartete."

Dies steht in krassem Gegensatz zu den rund 4,3 Milliarden US-Dollar, die allein im letzten Quartal für Reality Labs ausgegeben wurden, und Metaverse war auch der Grund, warum sie ihren Namen in Meta geändert haben.

Dachten Sie, dass Metaverse das nächste große Ding im Web sein würde?