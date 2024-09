Meta stellt seine erste echte Augmented-Reality-Brille vor

HQ

Meta arbeitet schon seit langer Zeit daran, den Augmented-Reality-Raum richtig zu erforschen. Zum größten Teil geschah dies in Form von Project Nazare, das jetzt einen offiziellen Namen hat und der Welt vorgestellt wurde.

Sie wird nun Orion heißen, und wie Meta behauptet, soll sie die "fortschrittlichste AR-Brille, die jemals hergestellt wurde" sein. Nicht, dass es derzeit viel Konkurrenz in diesem Bereich gäbe, aber dennoch für alle, die daran interessiert sind, zu hören, was diese Brillen leisten können, wird uns gesagt, dass sie "das Aussehen und die Haptik einer normalen Brille mit den immersiven Fähigkeiten von Augmented Reality kombinieren" und dass sie holografische Displays verwenden, um 2D- und 3D-Inhalte an der gewünschten Stelle zu platzieren, kontextbezogene KI verwenden, um die Welt um Sie herum zu erfassen und zu verstehen, und dass sie ein leichtes Design haben, das sie perfekt für den Innen- und Außenbereich macht.

Es sieht nicht so aus, als ob Meta Pläne hat, Orion auf breiter Front einzuführen, da darauf hingewiesen wird, dass das Prototypmodell an Meta Mitarbeiter und ausgewählte andere weitergegeben wird, um mehr zu lernen und sie weiter zu verfeinern, bevor schließlich eine AR-Brillenlinie für Verbraucher auf den Markt kommt. Was Meta versprochen hat, ist, dass "Sie in den nächsten Jahren neue Geräte von uns erwarten können, die auf unseren Forschungs- und Entwicklungsbemühungen aufbauen. Orion ist nicht nur ein Fenster in die Zukunft - es ist ein Blick auf die sehr realen Möglichkeiten, die heute in Reichweite sind."

Würden Sie sich eine Orion Brille zulegen, wenn sie verfügbar wäre?

