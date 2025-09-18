Meta stellt seine bisher "fortschrittlichste KI-Brille" vor

HQ

Während der jüngsten Meta Connect Show betrat Mark Zuckerberg die Bühne, um eine der nächsten großen Innovationen von Meta zu enthüllen und insbesondere die Abteilung für intelligente Brillen. Diese als Meta Ray-Ban Display bekannten Brillen gelten als die "fortschrittlichsten KI-Brillen, die wir je verkauft haben", da sie über ein vollfarbiges, hochauflösendes Display verfügen, das ausgeblendet werden kann, wenn Sie es nicht benötigen, sowie ein begleitendes Neural Band, das Signale von Ihren Muskeln in Befehle für Ihre Brille übersetzt.

Gemäß Meta darüber, was Sie mit dieser Brille erreichen können, wird uns gesagt: "Meta Ray-Ban Display-Brillen wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, nach oben zu schauen und präsent zu bleiben. Mit einem kurzen Blick auf das Display im Objektiv kannst du Nachrichten abrufen, Fotos in der Vorschau anzeigen, Übersetzungen anzeigen, Hilfe von Meta AI erhalten und vieles mehr – und das alles, ohne dein Handy herausholen zu müssen. Es ist die Technologie, die Sie mit der Welt um Sie herum in Einklang hält und nicht von ihr ablenkt."

Es gilt als das erste Produkt, das Mikrofone, Lautsprecher, Kameras und ein Vollfarbdisplay nutzt, ganz zu schweigen vom Elektromyographie-Band (EMG), das aufgrund der Varianz der Muskeln der Menschen als "große technische Meisterleistung" beschrieben wird.

Die Brille und das Band sind in zwei Farben erhältlich, sowohl Black als auch Sand, und uns wurde gesagt, dass die Brille Transitions Gläser hat, damit Sie sie drinnen und draußen tragen können. Die Brille hat einen Akku, der 30 Stunden halten sollte, wenn der Saft in das tragbare Ladeetui gegeben wird, und die Neural Band ist auch in drei Größen erhältlich.

Wie bei allen innovativen Tech-Produkten dieser Art ist dieses erste Modell natürlich nicht billig und Meta erwartet, dass die Preise für die Brille und das EMG-Band zusammen bei 799 US-Dollar beginnen werden. Es wird wahrscheinlich billiger werden, wenn die Technologie immer beliebter und ausgefeilter wird, und was die Frage betrifft, wo Sie eines dieser Geräte ergattern können, so wird die Einführung in diesem Jahr zunächst in den Vereinigten Staaten beginnen, bevor sie Anfang 2026 auf Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada ausgeweitet wird.