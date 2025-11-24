Meta scheint entscheidende Beweise für Schäden in sozialen Medien vergraben zu haben.

HQ

Eine Gruppenklage der Kanzlei Motley Rice, die mehrere US-Schulbezirke vertritt, hat laut Reuters einen fast systematischen Rahmen zum Verbergen aufgedeckt, manche würden sogar sagen, starke Beweise für den Schaden, den soziale Medien insbesondere bei jüngeren Menschen verursacht haben, die gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Nielsen durchgeführt wurden.

Dazu gehört auch interne Forschung im Jahr 2020, Project Mercury, die eingestellt wurde, als sich herausstellte, dass Facebook der psychischen Gesundheit schadet, genauer gesagt, dass ein vollständiger Abbruch von Facebook zu geringeren Gefühlen in Bezug auf Angst, Einsamkeit und Depression führte. Die Studie wurde nie veröffentlicht, sondern als "befleckt" eingestuft aufgrund einer "bestehenden Medienerzählung" – ein Grund, dem jegliche wissenschaftliche Grundlage fehlt.

Laut Reuters enthielten die Gerichtsunterlagen Aussagen von Mitarbeitern, die die Studie als "gültig" bezeichneten – "Die Nielsen-Studie zeigt kausale Auswirkungen auf den sozialen Vergleich", und eine andere beschrieb die Absage der Studie als "Recherche und Wissen, dass Zigaretten schlecht sind, und diese Informationen dann für sich behalten."

Dies trotz der Behauptung von META in einer Kongressanhörung in diesem Jahr, sie hätten keine Möglichkeit gehabt, zu beweisen oder zu widerlegen, ob ihre sozialen Plattformen für Teenager-Mädchen schädlich seien.

Nicht nur Facebook, sondern auch TikTok und Snapchat werden in der Klage ins Visier genommen, die behaupten, SoMe-Plattformen seien sich der Risiken für Nutzerschäden bewusst, verbergen dieses Wissen aber absichtlich vor Eltern, Lehrern und den Nutzern selbst.

Die Vorwürfe gegen Facebook sind zahlreich, umfassen aber auch aktives Entwerfen ineffizienter Jugendsicherheitsfunktionen und das absichtliche Blockieren von Tests von Funktionen aus Angst, das Wachstum könnte einschränken. In einem Beispiel verlangt Meta – angeblich – 17 Versuche des Menschenhandels/sexuellen Menschenhandels, bevor das Benutzerkonto deaktiviert wird, was schädlichen Inhalten für Jugendliche zur Steigerung des Engagements bereitstellt, und sogar – offenbar – interne Bemühungen, Kinderschänder daran zu hindern, Minderjährige zu kontaktieren, ins Stocken geraten hat, da dies das Wachstum beeinträchtigen könnte.

Wenig überraschend versucht Meta derzeit, die Dokumente nicht öffentlich zu machen. Diese Anhörung findet am 26. Januar statt.