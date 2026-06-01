Meta scheint an einem KI-Anhänger und weiteren smarten Brillen zu arbeiten.

HQ

Meta entwickelt Berichten zufolge ein KI-Anhänger und wird es im kommenden Jahr testen, so The Information, wie Engadget berichtet. Es werden außerdem bis zu vier weitere Modelle von Smartbrillen bis zum Jahresende erscheinen.

Meta kaufte Limitless im Jahr 2025, und Limitless war der Hersteller eines KI-Geräts namens "Pendant". Das war ein anklickbares Bluetooth-Mikrofon, das alles hört und aufzeichnet, was man den ganzen Tag über sagt oder hört, und es kann Zusammenfassungen, Transkripte sowie eine durchsuchbare Datenbank von Gesprächen und Dingen liefern, die man selbst aufnimmt.

Meta plant außerdem, sein Angebot an KI-Brillen zu erweitern, indem ein geschäftsorientierter Abonnementdienst namens "Wearables for Work" eingeführt wird. Das Angebot an Smartbrillen erweitert sich über die Kooperationen mit Ray-Ban und Oakley hinaus, da Meta im Juni ein neues Paar Smartbrillen mit dem Codenamen "Modelo" vorstellt. Im Herbst bekommen wir "Luna" und "RBM2 Refresh". Das vierte Paar kommt im Dezember und heißt "Mojito VIP".

Berichten zufolge testet Meta Modelle namens "Artemis" und "SSG" für zukünftige Smartbrillen-Veröffentlichungen.