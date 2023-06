Meta Quest 3 wurde offiziell angekündigt

HQ

Was lange Zeit nur als lose Gerüchte im Umlauf war, wurde nun offiziell angekündigt, Meta Quest 3 - das neueste in der Reihe der VR-Headsets von Meta und Mark Zuckerberg. Mit einem Preis von 499,99 US-Dollar und 128 GB Speicherplatz ist Meta Quest 3 im Vergleich zu früheren Geräten ein Upgrade in mehreren Bereichen. Unter anderem ist die Konstruktion 40 Prozent leichter und mit dem neuen Snapdragon-Chip im Inneren wird die Leistung mehr als verdoppelt.

Das Quest 3 verspricht außerdem volle Abwärtskompatibilität mit alter Software, kommt mit der brandneuen Touch Pro-Steuerung und ist außerdem mit drei Sensoren an der Vorderseite des Headsets ausgestattet. Diese tragen nicht nur dazu bei, das Quest 3 optisch von seinem Vorgänger zu unterscheiden, sondern beherbergen auch vier verschiedene Kameras sowie einen Tiefensensor, die alle dazu beitragen, die AR-Leistung des Headsets zu verbessern.

Meta verspricht, die Quest 3 während ihres geplanten Connect-Events am 27. September ausführlicher vorzustellen. Sie teilen auch mit, dass der Preis von Quest 2 ab dem 4. Juni um 100 US-Dollar billiger sein wird (auf 299,99 US-Dollar), um es noch mehr Menschen zu ermöglichen, Meta und VR so günstig wie möglich zu erleben. Wenn du dich für Quest 3 interessierst, kannst du dich hier schon jetzt in die offizielle Warteliste eintragen.

"Immersive VR + bahnbrechende Meta-Realität in einem einzigen Gerät

Auf Quest 3 kannst du mit unserer erstklassigen Meta Reality-Technologie deine physische Welt nahtlos mit der virtuellen verschmelzen. Diese neuen Erfahrungen gehen über die heutige gemischte Realität hinaus, indem sie Objekte in Ihrem physischen Raum intelligent verstehen und darauf reagieren und es Ihnen ermöglichen, diesen Raum auf natürliche, intuitive Weise zu navigieren, die zuvor fast unmöglich war. High-Fidelity-Farb-Passthrough, innovatives maschinelles Lernen und räumliches Verständnis ermöglichen es Ihnen, gleichzeitig mit virtuellen Inhalten und der physischen Welt zu interagieren und so grenzenlose Möglichkeiten zum Erkunden zu schaffen. Jetzt können Sie mit Demeo ein virtuelles Brettspiel auf Ihrem Küchentisch spielen, Ihr Wohnzimmer mit virtueller Kunst dank Painting VR dekorieren oder in eine vollständig immersive Welt eintauchen, um Dinge zu tun, die sonst einfach nicht möglich sind. Quest 3 macht Meta Reality für noch mehr Menschen und zu einem niedrigeren Preis verfügbar und ist damit unser erstes Angebot für den Massenmarkt, das sowohl hochmoderne VR- als auch MR-Erlebnisse in einem einzigen Gerät bietet und einen neuen Maßstab für zukünftige Headsets setzt.

Neu gestaltet für Komfort + Kontrolle

Mit einem um 40 % schlankeren optischen Profil* im Vergleich zum Quest 2 ist das Quest 3 ein schlankeres, komfortableres Headset. Außerdem haben wir die Touch Plus-Controller des Quest 3 komplett überarbeitet und mit einem schlankeren und ergonomischeren Formfaktor versehen. Dank unserer Fortschritte in der Tracking-Technologie haben wir die äußeren Tracking-Ringe weggelassen, damit sich die Controller wie eine natürlichere Verlängerung Ihrer Hände anfühlen und weniger Platz beanspruchen. Wir haben auch die TruTouch-Haptik integriert, die erstmals in Touch Pro eingeführt wurde, damit Sie die Action wie nie zuvor spüren können. Du kannst sogar auf unsere Meta Quest Touch Pro Controller upgraden, um ein erstklassiges Erlebnis zu genießen. Und das Hand-Tracking wird sofort unterstützt, sodass Sie dank Direct Touch, mit dem Sie nur mit Ihren Händen interagieren können, ohne Controller erkunden können.

Die weltweit beste Bibliothek mit immersiven Inhalten

Quest 3 ist mit dem Quest 2-Katalog von über 500 VR-Spielen, Apps und -Erlebnissen kompatibel (Tendenz steigend), und wir haben noch mehr aufregende neue VR- und MR-Titel für die Veröffentlichung. Das bedeutet, dass Quest 3 vom ersten Tag an über die weltweit beste Bibliothek an immersiven Erlebnissen verfügen wird. Schaut euch den heutigen Meta Quest Gaming Showcase an, um einen Überblick über neue Spiele und Updates für die Quest-Plattform zu erhalten – und einen kleinen Einblick in das AAA-Flaggschiff-Abenteuer von Quest 3."

Bekommst du eine Meta Quest 3?