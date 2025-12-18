Meta pausiert das Drittanbieter-Headset-Programm, um sich auf die Entwicklung von VR durch eigene Partei zu konzentrieren

HQ

Wenn du ein Fan der Idee eines Meta-Headsets bist, Horizon OS liebst, aber irgendwie keines direkt von Meta kaufen möchtest, hast du vielleicht eine Weile Pech gehabt. Horizon OS-basierte Headsets von ASUS, Lenovo und anderen Drittanbietern werden inzwischen zu einem fernen Traum, da Meta das Programm, das Partnerschaften mit Drittanbietern voranbringen soll, auf unbestimmte Zeit pausiert.

"Wir haben das Programm pausiert, um uns auf den Aufbau der erstklassigen First-Party-Hardware und -Software zu konzentrieren, die benötigt wird, um den VR-Markt voranzubringen." Meta erzählte Road to VR. "Wir setzen uns langfristig dafür ein und werden die Möglichkeiten für Partnerschaften mit Drittanbietern im Laufe der Entwicklung der Kategorie erneut prüfen."

Die erste Ankündigung erfolgte vor über anderthalb Jahren und schien ein großer Fortschritt zu sein, um einige neue große Akteure im VR-Bereich zu gewinnen. Es scheint, dass selbst wenn Meta weiterhin an Drittanbieter-Systemen festhält, wir sie noch lange mit Horizon OS sehen werden.

Derzeit möchte Meta seine eigenen First-Party-Designs aufwerten, da es dank Apples Einstieg in die virtuelle Realität einen neuen Konkurrenten im VR- und AR-Bereich findet. Wir müssen abwarten, was als Nächstes für Meta auf uns zukommt und ob es sich gelohnt hat, diese spannenden neuen Headsets massiv zu verschieben.