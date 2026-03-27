Meta kauft das berüchtigte "soziale Netzwerk" für KI-Bots

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Moltbook wurde über Nacht internetberühmt wegen einiger Aussagen darauf und weil es für KI-Agenten und nicht für echte Menschen gedacht ist. Nein, das ist kein Scherz und wurde auch mit Misstrauen aufgenommen, da viele der inter-KI-Bot-Gespräche auf der Seite wie KI-Quatsch und ein massives Sicherheitsrisiko wirken.

Und jetzt gehört es Meta, weigert sich jedoch, laut BBC den Preis preiszugeben.

Moltbook basiert auf OpenClaw, einer Open-Source-KI-Plattform, und einer der Hauptkonkurrenten von Meta, OpenAI, hat sie gerade als Gründer von OpenClaw eingestellt, in einem klaren Versuch, Meta im Bereich KI einen Schritt voraus zu sein.

Meta hat bereits im Dezember Manus, einen weiteren KI-Agenten, gekauft und diesen zusammen mit OpenClaw in ihr "Superintelligenzlabor" aufgenommen. Darüber hinaus haben sie mehr als 14 Milliarden Dollar in Scale AI investiert. Der Finanzbericht von ScaleAI für 2025 ist derzeit nicht verfügbar, aber trotz eines Umsatzes von 870 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 wird eine Bewertung von 25 Milliarden US-Dollar erwartet. Genau wie OpenAI, Google und Anthropic investiert Meta stark in KI, obwohl fast keines dieser Start-ups und kleineren Systeme Gewinne erzielt hat, die ihre Bewertungen und hohen Einkaufspreise rechtfertigen.

Meta führt gleichzeitig mehrere Klagen und hat erst vor wenigen Tagen den ersten von mehr als 1000 Fällen zur Rechenschaftspflicht verloren, wobei der Hauptfokus darauf liegt, ob Meta und YouTube sich bewusst sind, dass ihre Produkte Risiken für die psychische Gesundheit insbesondere junger Menschen darstellen, wobei TikTok und Snapchat bereits im selben Fall beigelegt haben.