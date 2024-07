Meta hebt die verbleibenden Einschränkungen für Donald Trumps Facebook- und Instagram-Konten auf

HQ

Donald Trump war am Wochenende in aller Munde, nachdem der ehemalige US-Präsident und der kommende Präsidentschaftskandidat Opfer eines Mordanschlags geworden waren. Aber es scheint, als wäre das nicht die einzige Geschichte über Trump, die es wert ist, in letzter Zeit bekannt zu sein.

Denn Meta hat bekannt gegeben, dass es alle laufenden Einschränkungen und Leitplanken auf Trumps Facebook- und Instagram-Konten entfernt hat. Diese wurden verhängt, nachdem Trump die Plattform genutzt hatte, um falsche Informationen und oft gewaltverherrlichende Kommentare zu verbreiten, wobei Meta nach den Angriffen auf das US-Kapitol im Januar 2021 schließlich Beschränkungen für Trumps Konten durchsetzte.

Da Trump jedoch ein Spitzenkandidat für die kommende Präsidentschaftswahl ist, hat Meta angekündigt, diese Beschränkungen aufzuheben, "um sicherzustellen, dass die Menschen auf unseren Plattformen von politischen Kandidaten hören können".

"Bei der Bewertung unserer Verantwortung, politische Meinungsäußerung zuzulassen, glauben wir, dass das amerikanische Volk in der Lage sein sollte, von den Präsidentschaftskandidaten auf der gleichen Grundlage zu hören. Infolgedessen wird der ehemalige Präsident Trump als Kandidat der Republikanischen Partei nicht mehr den verschärften Suspendierungsstrafen unterliegen. Bei dieser Schlussfolgerung waren wir auch der Ansicht, dass diese Strafen eine Reaktion auf extreme und außergewöhnliche Umstände waren und nicht verhängt werden mussten."

Meta hat außerdem hinzugefügt, dass alle anderen Konten, die mit ähnlichen Sperrungen und Einschränkungen konfrontiert waren, in Übereinstimmung mit seiner Community Standards -Verordnung überprüft werden, um zu sehen, ob die Beschränkungen gelockert werden können oder weiter durchgesetzt werden müssen.