Meta hält 20-40 Minuten für die perfekte Zeitspanne, um ein Quest-Headset zu verwenden

Für alle, die Virtual Reality nutzen können, ohne sich dabei unwohl oder übel zu fühlen, gibt es oft immer noch Einschränkungen hinsichtlich der Dauer, wie lange man eines dieser Headsets verwenden kann. Bei drahtlosen Geräten, wie der Quest-Familie, könnte dies in Bezug auf die Akkulaufzeit liegen, aber für alle Systeme bedeutet das Problem, ein etwas schweres Gerät über einen längeren Zeitraum am Gesicht festzuschnallen, auch, dass VR-Sitzungen in der Regel nicht so umfangreich sind wie andere Nutzungszeiträume von Geräten.

Meta, der Schöpfer der Quest-Familie, hat nun einen Entwickler-Blogbeitrag veröffentlicht, in dem erörtert wird, wie lange Studios davon ausgehen sollten, dass Benutzer ein VR-Headset am Stück tragen. Es handelt sich tatsächlich um eine recht begrenzte Zeitspanne, da die sogenannte "Goldlöckchen-Zone", der Bereich, in dem die Benutzer ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Unterhaltung haben, angeblich etwa 20 bis 40 Minuten lang ist.

Alles, was länger ist, kann dazu führen, dass Benutzer mitten in etwas aufhören oder außerhalb ihrer Komfortzone spielen, oder wenn es das kürzere Ende des Spektrums ist, kann es daran liegen, dass die Benutzer einfach nicht gut genug engagiert sind.

Meta erklärt: "Im Allgemeinen empfehlen wir, VR-Spiele zu entwickeln, die für die 20-40-minütige "Goldlöckchen"-Zone optimiert sind, damit die Benutzer nicht wählen müssen, ob sie "mitten in etwas aufhören" oder sich selbst über ihr Komfortniveau hinaus pushen. Wenn man Erlebnisse entwickelt, die sich nicht gut in 20- bis 40-minütige Sitzungen einpassen lassen, empfehlen wir, Belohnungen und Ziele vorzuziehen und den Nutzern gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre Sitzungen zu geben, indem ihr ihnen ideale Zeitpunkte zum Einsteigen, Verlassen und Fortsetzen ihrer Sitzung anbietet."

Der Blogbeitrag enthält auch eine Fülle von Tipps zum Aufbau eines VR-Erlebnisses, das sich in die Goldlöckchen-Zone einfügt, einschließlich der Erfüllung der Kernerwartungen innerhalb der ersten 20 Minuten, der Fokussierung auf kürzere Loops, des Einbaus regelmäßiger Pausenmöglichkeiten und vieles mehr.

Bist du mit Meta einverstanden oder verwendest du in jeder Sitzung mehr oder weniger VR?