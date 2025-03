Meta führt diese Woche seinen KI-Assistenten in 41 europäischen Ländern ein

HQ

Es gibt bereits so viele verschiedene "Begleiter" mit künstlicher Intelligenz in freier Wildbahn, dass es schwierig sein kann zu wissen, welcher für Sie am besten geeignet ist. Ob es sich um Siri von Apple handelt,Gemini von Google, ChatGPT von OpenAI, Copilot von Microsoft, Grok von X... Die Liste geht weiter und wird nun sogar um eine weitere Option erweitert.

Meta hat den bisher größten Rollout für seine Meta AI -Plattform angekündigt. Das System, das 2023 erstmals in einer Handvoll Ländern debütierte, soll nun auch 41 weitere europäische Länder und 21 weitere Überseegebiete erreichen, wobei die Plattform sogar über intelligente Chat-Funktionen in sechs europäischen Sprachen verfügt.

Auf die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis Meta AI eine große europäische Einführung erreicht hat, erklärt Meta: "Es hat länger gedauert, als uns lieb war, unsere KI-Technologie in die Hände der Menschen in Europa zu bringen, während wir uns weiterhin durch das komplexe Regulierungssystem navigieren müssen - aber wir sind froh, dass wir endlich hier sind. In den kommenden Wochen werden wir den ersten Schritt unternehmen, um die Chat-Funktion von Meta AI in sechs europäischen Sprachen verfügbar zu machen, um eine Parität mit den USA zu finden und unser Angebot im Laufe der Zeit zu erweitern."

Sie können das Meta AI -System auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen von Meta sehen, einschließlich Facebook, Instagram, Whats App und Messenger. Sie finden es über das neue blaue Kreissymbol in der Taskleiste.

