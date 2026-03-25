Meta erlitt eine schwere Niederlage im Gerichtssaal im Fall der Kindersicherheit

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In dem, was das Justizministerium von New Mexico als "wegweisendes Urteil" bezeichnet, hat Meta einen Fall verloren, der Kinder gefährdet und Verbraucher in die Irre geführt hat.

Der Prozess drehte sich hauptsächlich um die Sicherheit auf Facebook und Instagram, wobei Zeugenaussagen von Mitarbeitern großen Schaden zufügten, zusätzlich zu einer staatlich geführten Undercover-Operation, bei der gefälschte Konten, die sich als Minderjährige ausgaben, und diese Konten explizite Materialien von verschiedenen Männern erhielten, die 2024 festgenommen wurden, darunter einige, die Termine oder Termine vereinbart hatten, Was sie für Kinder ab 12 Jahren hielten, in zwielichtigen Motels, nur um verhaftet zu werden. Ein weiterer Teil des Falls beginnt Anfang Mai und betrifft die Anforderungen an die Altersverifizierung und den Schutz von Minderjährigen.

Jeder Verstoß kostete Meta aufgrund staatlicher Schadensbeschränkungen nur 5000 Dollar. Der Grund war, dass die Belege zeigten, dass Mitarbeiter bei Meta mehrfach vor den Gefahren der Plattformen gewarnt wurden, ebenso wie Kinderschutzexperten, während das Management die Warnungen größtenteils ignorierte, darunter ein Softwareentwickler, der selbst eine 14-jährige Tochter hatte, die unerwünschte Annäherungsversuche auf Instagram erhielt, und sogar aussagte, dass das Anzeigen-Targeting-System ebenso nützlich für Kinderschänder sei, potenzielle Opfer zu finden. Ein ehemaliger Vizepräsident sagte direkt aus, dass er seiner Meinung nach "absolut nicht glaube, dass Sicherheit Priorität hat".

"Meta-Manager wussten, dass ihre Produkte Kindern schadeten, ignorierten Warnungen ihrer eigenen Mitarbeiter und logen die Öffentlichkeit über ihr Wissen an. Heute schloss sich die Jury Familien, Pädagogen und Experten für Kindersicherheit an und sagte, dass es genug ist." - Raul Torrez, Generalstaatsanwalt von New Mexico