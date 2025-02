Meta entschuldigt sich für Flut von grafischer Gewalt auf Instagram

HQ

Meta hat sich entschuldigt, nachdem Instagram-Nutzer mit gewalttätigen, verstörenden Aufnahmen in ihren Reels-Feeds bombardiert wurden, nachdem es sich offenbar um eine Fehlfunktion des Algorithmus der Plattform gehandelt hatte (via The Guardian).

Von Tierquälerei bis hin zu Aufnahmen von Todesfällen aus dem wirklichen Leben überfluteten die Videos die Feeds und ließen die Nutzer alarmiert zurück. Viele nutzten Reddit, um ihre Erfahrungen zu teilen, und beschrieben ihre Reels als voller Szenen von sterbenden Menschen, grausamen Unfällen und schrecklicher Gewalt, darunter ein Mann, der von einem Elefanten zerquetscht wird, und ein anderer, der von einem Hubschrauber zerstückelt wird.

Während der Algorithmus von Meta darauf abzielt, relevante und ansprechende Inhalte zu kuratieren, verursachte dieser Fehler einen Albtraum für die Nutzer, da sich viele fragten, ob die Plattform abtrünnig geworden war. Später bestätigte ein Meta-Sprecher, dass das Problem behoben wurde, und versicherte, dass der Fehler nicht mit den jüngsten Änderungen der Richtlinien zur Moderation von Inhalten zusammenhängt.