Meta baut 10.000 weitere Stellen ab

Meta hat angekündigt, 10.000 weitere Arbeitsplätze im gesamten Unternehmen zu streichen. Wie Mark Zuckerberg selbst in einem Beitrag auf Facebook enthüllte, heißt es, dass dieser Prozess Teil einer Unternehmensumstrukturierung während des " Jahres der Effizienz" ist.

Insbesondere stellt Zuckerberg fest, dass der Stellenabbau vorgenommen wird, um "uns zu einem besseren Technologieunternehmen zu machen " und "unsere finanzielle Leistung in einem schwierigen Umfeld zu verbessern, damit wir unsere langfristige Vision umsetzen können".

Hinzu kommt, dass Projekte mit geringerer Priorität im gesamten Meta-Netzwerk storniert werden, eine reduzierte Einstellungsquote, eine flachere Hierarchie, ein reduziertes Rekrutierungsteam und, wie gerade erwähnt, die 10.000 gestrichenen Stellen und die Streichung von rund 5.000 zusätzlichen Stellen, die darauf warteten, besetzt zu werden.

Was die betroffenen Personen betrifft, so werden Entlassungen in den Technologiegruppen Ende April angekündigt, die Entlassungen der Unternehmensgruppen Ende Mai und etwas Ähnliches ist auch für internationale Teams geplant, obwohl Zuckerberg erklärte, dass lokale Führungskräfte mit Nachrichten zu diesem Thema folgen werden.

"Das wird hart und daran führt kein Weg vorbei", so Zuckerberg. "Es bedeutet, sich von talentierten und leidenschaftlichen Kollegen zu verabschieden, die Teil unseres Erfolgs waren. Sie haben sich unserer Mission verschrieben und ich bin persönlich dankbar für all ihre Bemühungen. Wir werden die Menschen auf die gleiche Weise unterstützen wie zuvor und jeden mit der Dankbarkeit behandeln, die er verdient."

In dem langen Beitrag bittet Zuckerberg die Mitarbeiter von Meta auch, nach Wegen zu suchen, persönlich zusammenzuarbeiten, da "Ingenieure, die entweder persönlich Meta beigetreten sind und dann zur Fernbedienung gewechselt sind oder persönlich geblieben sind, im Durchschnitt besser abgeschnitten haben als Personen, die aus der Ferne beigetreten sind".

Der Meta-Manager fügte hinzu: "Unsere Community ist extrem widerstandsfähig. Veränderungen sind nie einfach, aber ich weiß, dass wir das durchstehen und ein noch stärkeres Unternehmen sein werden, das bessere Produkte schneller entwickeln kann und es Ihnen ermöglicht, die beste Arbeit Ihrer Karriere zu leisten."