Mesut Özil wurde in China aus eFootball PES 2020 geschmissen

Ende letzter Woche veröffentlichte der Arsenal-Mittelfeldspieler Mesut Özil auf Twitter einen Beitrag, in dem die Behandlung der uigurischen Muslime in China verurteilte. Das hat Konsequenzen für den Fußballer, da ihn der chinesische Publisher Netease (das Unternehmen hat die Veröffentlichungsrechte des Titels in China übernommen) zur Strafe aus eFootball PES 2020 gelöscht hat:

"Der deutsche Spieler Ozil hat eine extreme Erklärung über China in den sozialen Medien veröffentlicht", kommentierte NetEase, in einer Erklärung gegenüber BBC. "Die Worte haben die Gefühle der chinesischen Fans und den Sportgeist der Liebe und des Friedens verletzt. Wir verstehen, akzeptieren oder vergeben das nicht."

Obwohl die Behandlung der uigurischen Muslime 2019 bereits von verschiedenen Ländern der Vereinten Nationen kritisiert wurde, steht Özils Verein nicht hinter den Äußerungen des Fußballers. Sie erinnern lediglich daran, dass sich der Verein schon immer aus der Politik herausgehalten hat und das auch in Zukunft tun wird. Die chinesischen Behörden interessiert das alles wenig, sie haben das letzte Match mit dem Profi nach seiner Aussage einfach nicht in China ausgestrahlt.

Dieses Jahr hat China oft demonstriert, dass sie sich nichts gefallen lassen. Berühmte Youtuber, Hearthstone-Profispieler und Entwickler, die der Regierung ein Dorn im Auge sind, werden auf Befehl der Regierung hin sanktioniert oder verbannt.