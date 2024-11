Messis Inter Miami überraschend gegen "Wildcard" Atlanta United in der MLS ausgeschieden

HQ

Inter Miami, der unangefochtene Tabellenführer der regulären MLS-Saison, die von Februar bis Oktober 2024 ausgetragen wurde, ist unerwartet aus den Playoffs ausgeschieden.

Inter Miami, die Mannschaft, in der die Barcelona-Legenden Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba und Sergio Busquets (dieser war verletzt) spielen, erzielte in diesem Jahr einen Rekord von 74 Punkten in der gesamten MLS-Geschichte, erzielte 79 Tore und qualifizierte sich für die CONCAFAC sowie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025.

Aber die MLS unterscheidet sich von den meisten Fußballligen in Europa. Wenn du die meisten Punkte sammelst, bekommst du nicht den Sieg, sondern die Qualifikation für den MLS Cup.

Wie in der NBA sind die 29 Teams in der Major League Soccer in zwei Conferences aufgeteilt, Ost und West. Nach dem Ende der regulären Saison im Oktober beginnen von Oktober bis Dezember die MLS Cup Playoffs. Acht Mannschaften versuchen dann, eine Best-of-Three-Runde zu gewinnen.

Inter Miami scheidet gegen "schlechtestes" Team aus den Playoffs der Eastern Conference aus

Inter Miami, das beste Team der Eastern Conference Tabelle, bekam den vermeintlich leichteren Rivalen, das "Wild Card"-Team, zugeteilt: Die achte und neunte Mannschaft bestreiten ein zusätzliches Playoff-Spiel, um sich das Recht auf die Playoffs zu verdienen.

CF Montréal und Atlanta United belegten in der regulären Saison der East Conference die Plätze acht und neun. Atlanta United (der neunte, mit nur 40 Punkten im Vergleich zu 74 Punkten von Miami) gewann das Wildcard-Spiel und traf anschließend auf Inter Miami.

Die Playoffs bestehen aus drei Spielen: Inter Miami gewann das erste Spiel mit 2:1, Atlanta United gewann das zweite Spiel mit 1:2. Im dritten Spiel, das in Miami ausgetragen wurde, gewann Atlanta mit 2:3 und zieht ins Halbfinale gegen Orlando City ein. Danach gibt es ein Conference-Finale und ein MLS-Cup-Finale zwischen den beiden besten Teams jeder Conference.