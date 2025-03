Messi und Neymar werden das Spiel Argentinien gegen Brasilien nächste Woche verpassen

HQ

Die Qualifikation für die WM 2026 kehrt diese Woche in Südamerika mit den Spieltagen 13 und 14 (von 18) zurück, ein langer Prozess, der im September 2023 begann und im September 2025 endet. Eines der am meisten erwarteten Spiele ist das zwischen Argentinien und Brasilien (25. März in Argentinien, 00:00 Uhr am 26. März britischer Zeit, 1:00 Uhr MEZ).

Allerdings wird es ein Spiel ohne zwei der größten Stars beider Nationen: Neymar Jr. und Leo Messi werden nicht dabei sein. Neymar war ursprünglich nominiert, fiel aber aufgrund einer Verletzung aus. Es wurden keine Details genannt, aber es kommt, nachdem er bereits ein wichtiges Spiel für Santos in Brasilien verpasst hatte, was zum Ausscheiden aus Paulistão führte: Angeblich war er nicht allzu schwer verletzt, aber angesichts seiner Verletzungsgeschichte beschlossen sie, ihn auf die Bank zu setzen, damit er sich auf das Spiel mit Brasilien konzentrieren konnte. Am Ende hätte er keines dieser Spiele bestritten... Sein Platz wird Endrick von Real Madrid einnehmen.

Dann wurde gerade die Kaderliste für Argentinien bekannt gegeben, und Messi wurde nicht nominiert. Messi erlitt nach dem 2:1-Sieg von Inter Miami gegen Atlanta United, wo er ein atemberaubendes Tor erzielte, Schmerzen am Entführer. Paulo Dybala ist bei der Telefonkonferenz in dieser Woche ebenfalls nicht dabei. Zum Kader gehören Enzo Fernández von Chelsea oder Julián Álvarez von Atlético de Madrid.

Brasilien ist Fünfter in der Tabelle, von zehn Mannschaften. Nur die besten sechs qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft, sie können sich also nicht ausruhen. Argentinien ist der erste. Brasilien trifft am 20. März zu Hause ebenfalls auf Kolumbien, während Argentinien am 21. März auf Uruguay trifft.