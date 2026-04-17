Messi sieht sich einer Klage eines Veranstaltungsplaners gegenüber, weil er in einem Freundschaftsspiel in Miami nicht gespielt hat

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Die VID Music Group, ein Veranstaltungsveranstalter in Miami, hat Lionel Messi, den argentinischen Fußballverband (AFA) und den Sportmanager Julian Marcos Kapelan verklagt, nachdem Messi im vergangenen Jahr in Miami nicht an einem Freundschaftsspiel teilgenommen hatte, wie Reuters berichtet.

Die VID Music Group hatte letzten Sommer einen Vertrag mit der AFA unterzeichnet, um zwei Freundschaftsspiele Argentiniens im Oktober 2025 gegen Venezuela (10. Oktober) und Puerto Rico (14. Oktober) zu veranstalten. VID erhielt die exklusiven Übertragungsrechte im Austausch für Einnahmen aus Tickets, Übertragung und Sponsoring für die AFA, aber VID verlangte, dass Messi in jedem Spiel mindestens 30 Minuten spielte, es sei denn, er war verletzt, da seine Teilnahme für den kommerziellen Wert des Pakets zentral war.

Messi bestritt das Spiel gegen Venezuela nicht, da er bereits am folgenden Tag für Inter Miami in der MLS spielen sollte, und die beiden Wettbewerbe überschnitten sich: Er erzielte zwei Tore beim 4:0-Sieg gegen Atlanta United. Er spielte jedoch im Spiel gegen Puerto Rico am 14. Oktober und verbuchte zwei Vorlagen beim 6:0-Sieg.

Nun verklagt VID AFA wegen Vertragsbruchs und wirft Messi fahrlässige Falschdarstellung sowie Verschwörung mit Kapelan und der AFA vor, VID unter falschen Vorwänden zu einem Vertrag zu bewegen.