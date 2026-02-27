Messi schweigt zu den FC-Barcelona-Wahlen, erklärt aber, dass er nie als Spieler nach Barça zurückkehren werde

HQ

Mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen für den FC Barcelona, die für den 15. März angesetzt sind und bei denen der scheidende Präsident Joan Laporta eine Wiederwahl anstrebt, wird der Name Leo Messi von seinen Rivalen für die Präsidentschaft des Vereins verwendet, da es zu Laportas Amtszeit war, als Leo Messi den Verein wegen finanzieller Schwierigkeiten verließ und oft dafür verantwortlich gemacht wird, den argentinischen Star im Sommer 2021 entlassen zu haben. nachdem sie versprochen hatten, ihn zu behalten.

Es ist gut dokumentiert, dass die Beziehung zwischen Laporta und Messi zerbrochen ist, und Messi verweigerte ihm sogar bei der Ballon d'or-Zeremonie 2023, als Messi seinen letzten Titel nach der Weltmeisterschaft gewann, eine Ehrung für Laporta. Kürzlich kehrte Messi nach Barcelona zurück und schlich sich ohne Bescheid zu sagen, ohne den Verein zu informieren, mit einem Beitrag, in dem er den Verein tadelte, ihm nicht die Gelegenheit gegeben zu haben, sich zu verabschieden.

Laportas Rivalen, insbesondere Víctor Font und Marc Ciria, haben Messi als Argument gegen ihren Rivalen genutzt und die Idee einer Rückkehr in Betracht gezogen, als Spieler oder sogar als Ehrenpräsident. Messi hingegen hat laut El Confidencial auf keinen Vorschlag reagiert, wird bei den Wahlen nicht abstimmen, da er am Tag vor den Wahlen ein MLS-Spiel hat, und bleibt völlig still, ohne einen Kandidaten zu bevorzugen, da er weiß, dass sein Einfluss entscheidend sein könnte.

Tatsächlich hätte Messi laut CatalunyaRadio über The Touchline gesagt, dass er nicht als Spieler zum Verein zurückkehren werde, sondern seine Karriere bei Inter Miami in der MLS oder anderswo beenden möchte.