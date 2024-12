Messi schließt sich Fortnite mit seiner eigenen Haut an: "Where We Droppin'?"

HQ

Fußballlegende Lionel Messi hat seinen Fans auf Instagram eine überraschende Ankündigung gemacht. Der argentinische Superstar teilte seine Begeisterung über seinen neuen Fortnite Skin mit und kommentierte: "¿Dónde caemos? Where we droppin'?" neben einem Tag für den offiziellen Fortnite -Account. Es scheint, als wäre Messi bereit, sich dem Battle Royale-Spiel stilvoll anzuschließen, gerade rechtzeitig vor der Weihnachtszeit. Epic Games hatte bereits bekannt gegeben, dass Messi zu Fortnite wechseln und damit in die Fußstapfen anderer Fußballlegenden wie Neymar Jr., Marco Reus und Harry Kane treten würde.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dem legendären Fußballer in einem Spiel begegnet? Glaubst du, dass du in der Lage sein wirst, Messi in einem Fortnite Spiel zu begleiten?