Messi ist laut FIFA 21 immer noch der beste Fußballspieler der Welt

You're watching Werben

Genau wie im letzten Jahr wird Lionel Messi von EA Sports immer noch als der beste Fußballspieler der Welt angesehen. Barcelonas Superstar - der angeblich in die Premier League wechseln soll - wird in FIFA 21 höher bewertet als Cristiano Ronaldo und Co.. Seit über zehn Jahren wechseln sich diese beiden Sportler regelmäßig als beste Fußballer im Spiel von EA ab. Robert Lewandowski wurde für seine unglaubliche Saison beim FC Bayern München belohnt und belegt nun den geteilten dritten Platz, zusammen mit Neymar, Kevin De Bruyne und Jan Oblak.

Kylian Mbappé, das neue Gesicht von FIFA, steigt neben dem Liverpooler Flügelspieler Sadio Mané in die Top 10 ein. Das bedeutet, dass der Titelverteidiger der Premier League mit Virgil van Dijk und Mohamed Salah nun drei Spieler unter den zehn bestbewerteten Sportlern im Fußballspiel von Electronic Arts aufweist. Außerdem ist auffällig, dass nur ein Torhüter den Weg unter die am besten bewerteten Spieler in FIFA 21 gefunden hat: Jan Oblak hat sich also an Alisson Becker und Manuel Neuer vorbeigeschummelt. Die vollständige Liste der 100 besten Spieler in FIFA 21 findet ihr auf der offiziellen Webseite von EA Sports.



Lionel Messi - FC Barcelona (93) Cristiano Ronaldo - Piemonte Calcio* (92) Robert Lewandowski - Bayern München (91) Kevin De Bruyne - Manchester City (91) Neymar Jr. - Paris Saint-Germain (91) Jan Oblak - Atlético de Madrid (91) Virgil van Dijk - Liverpool (90) Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (90) Mohamed Salah - Liverpool (90) Sadio Mané - Liverpool (90)



*Juventus Turin hat in FIFA einen anderen Namen, weil die Kooperation der beiden Firmen ausgelaufen ist.

FIFA 21 wird voraussichtlich am 9. Oktober auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht, bevor es für Playstation 5 und Xbox Series kommt. Versionen für Google Stadia und Nintendo Switch stehen ebenfalls an.