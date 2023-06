Messen Sie sich auf höchstem Niveau mit dem G Pro X 2 Lightspeed-Headset von Logitech

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Headset sind, haben wir vielleicht genau die richtige Lösung für Sie. Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir mit dem Logitech's G Pro X 2 Lightspeed-Headset herumgespielt, um zu sehen, wie es die proprietäre Lightspeed-Technologie und die Audiotreiber des Tech-Giganten nutzt, um ein System zu liefern, das reaktionsschnell und ideal für Wettbewerbsumgebungen ist.

Um ein paar zusätzliche Gedanken und Meinungen zum Headset zu sehen, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus wieder einmal moderiert.