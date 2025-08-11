Merz veranstaltet virtuelles Treffen mit Trump, Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs zum Ukraine-Krieg

HQ

Am Mittwoch findet auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz ein hochrangiges virtuelles Treffen zu den aktuellen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine statt. Bei dem Treffen werden Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, der Ukraine und den USA sowie die Staats- und Regierungschefs der EU und der NATO über die aktuelle Situation sprechen.

Die Diskussion wird sich um Friedensgespräche und Druck auf Russland drehen, teilt die Agentur EFE mit. Bei den Gesprächen geht es um die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen, territoriale und sicherheitspolitische Fragen sowie um Strategien, um den Druck auf Russland im Vorfeld des für Trump geplanten Treffens mit Wladimir Putin am Freitag in Alaska zu erhöhen.

Bundeskanzler Merz und die Staats- und Regierungschefs der EU werden betonen, dass Europa kein Friedensabkommen akzeptieren darf, das Russlands Aggression belohnt, und eine stärkere europäische Rolle bei der Gestaltung künftiger Verhandlungen fordern.

Der neue Vorstoß der europäischen Staats- und Regierungschefs folgt auf die Aussetzung der geplanten Vergeltungszölle, nachdem sie bei den jüngsten Marktabkommen mit der US-Regierung den Kürzeren gezogen haben.