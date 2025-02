Merz strebt Netanjahu-Besuch in Deutschland trotz Haftbefehl des IStGH an

HQ

Nach seinem Sieg bei den deutschen Wahlen hat Friedrich Merz erklärt, dass er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu einem Besuch einladen und seine Rückkehr sicherstellen will, ohne dass er aufgrund des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs verhaftet wird (via Reuters).

Der CDU-Vorsitzende Merz kritisierte die Vorstellung, dass ein israelischer Regierungschef in Deutschland inhaftiert werden könne, und versicherte Netanjahu in einem Telefonat, dass eine Lösung gefunden werde. Der IStGH hat Haftbefehle gegen Netanjahu und ehemalige israelische Verteidigungsbeamte sowie gegen Hamas-Führer wegen angeblicher Kriegsverbrechen in Gaza erlassen und Deutschland damit in ein diplomatisches Dilemma gebracht.

Deutschland unterstützt Israel zwar aufgrund seiner historischen Verantwortung nachdrücklich, ist aber auch ein entschiedener Verfechter des Völkerrechts, was Merz' Position umstritten macht. Kritiker, darunter auch die Linkspartei, werfen ihm Heuchelei vor und weisen darauf hin, dass Deutschland die Haftbefehle des IStGH gegen andere Staatschefs, darunter den russischen Präsidenten Wladimir Putin, aufrechterhalten habe. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Merz Diplomatie mit rechtlichen Verpflichtungen in Einklang bringt.