Merz schwört, das französisch-deutsche Kampfjetprojekt zu verteidigen

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Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, er sei entschlossen, das problematische FCAS-Kampfjetprogramm mit Frankreich und Spanien zu retten, und betont die Bedeutung der europäischen Verteidigungskooperation für Deutschlands industrielle Zukunft. "Ich werde bis zum allerletzten Moment für gemeinsame europäische Projekte wie FCAS kämpfen", sagte Merz auf einer von der FAZ-Zeitung veranstalteten Konferenz.

Das futuristische Luftkampfsystem-Projekt ist angesichts eines öffentlichen Streits um die Kontrolle zwischen Frankreichs Dassault Aviation und dem deutschen und spanischen Vertreter Airbus im 100-Milliarden-Euro-Programm ungewiss. Zwei Moderatoren, einer aus Frankreich und einer aus Deutschland, wurden ernannt, um Lösungen zur Sicherung der Zukunft des Projekts bis Ende nächsten Monats vorzuschlagen.

Merz sagte außerdem, die deutsche Regierung plane, einen Anteil an KNDS zu erwerben, der Leopard-Panzer produziert, mit dem Ziel, ihren Einfluss vor einer geplanten Börsennotierung später in diesem Jahr im Wert von 20–25 Milliarden Euro zu sichern.