Neuigkeiten aus Deutschland . Der neu gewählte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat alle EU-Staaten aufgefordert, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und argumentiert, es sei notwendig, die Fähigkeitslücken zu schließen und die Ukraine weiterhin einheitlich zu unterstützen.

In einer Rede an der Seite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris betonte Merz, dass engere deutsch-französische Beziehungen der Schlüssel zur Gestaltung der Zukunft Europas sein werden. Sein Besuch in Frankreich ist die erste Station einer diplomatischen Reise zur Stärkung der Bündnisse.