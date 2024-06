Meryl Streeps fünf Top-Leistungen

HQ

Der Hirschjäger (1978)

Meryl Streeps Debütrolle in dem packenden, schmerzhaft düsteren Drama-Thriller von 1978 brachte ihr sofort eine Oscar-Nominierung ein, da sie in diesem Film fast alle (außer Bobby zu dieser Zeit) in die Hose machte und immer noch mit atemberaubender Präsenz und einer Natürlichkeit fesselt, die die meisten ihrer Szenen packen und einem den Magen umdrehen lässt.

Sophie's Choice (1982)

Der Versuch der polnischen Holocaust-Überlebenden Sophie Zawistowski, ein möglichst normales Leben zu führen und dabei ein dunkles Geheimnis zu hüten, brachte Streep dank einer faszinierenden Darstellung einen Oscar ein. Leidenschaft, Leidenschaft, Präsenz... In diesem alten Klassiker fliegen wirklich die Funken über Meryl.

Kramer gegen Kramer (1979)

Der Schaden ist angerichtet, die Trennung ist wie eine offene Wunde, deren Schorf sich weigert, sich festzusetzen, als ein Familienstreit in einem chaotischen Sorgerechtsstreit endet, und jenseits von Hoffmans ikonischer Darstellung eines gestressten alleinerziehenden Vaters ist es Streeps Rolle als Joanna Kramer, die der beste Teil dieses bemerkenswerten Dramas ist. Es gibt eine Art rohe Ehrlichkeit in Streeps Darstellung, die für immer verzaubern wird.

Die Eiserne Lady (2011)

Über den Film Die Eiserne Lady wird immer zu wenig gesprochen und dann natürlich in erster Linie über Streeps Interpretation der Rolle. Ihre Fähigkeit, in Margaret Thatchers Fußstapfen zu treten und sie mit der gleichen wütenden Stärke und Standhaftigkeit darzustellen, die sie im wirklichen Leben ausstrahlte, führte zu einer dritten Oscar-Statuette, die natürlich sehr, sehr verdient war.

STREEPS BESTE LEISTUNG:

Zweifel (2008)

Für ihre Rolle als Schwester Aloysius Beauvier in diesem ewig schmerzlich unterschätzten Film mit Meryl Streep und dem tragisch verstorbenen Philip Seymour Hoffman in den Hauptrollen wurde sie nominiert, aber leider nie gewonnen. Moralische Verpflichtungen, der Unterschied zwischen Rasse, Religion und Überzeugung sind hier in diesem phänomenal gut geschriebenen Film vermischt, in dem Meryl eine so große Bandbreite zeigt, dass es fast albern wird.

