Meryl Streep stiehlt erneut das Rampenlicht als Miranda Priestly im letzten Blick von The Devil Wears Prada 2

Einer der größten und am meisten erwarteten Filme dieses Jahres ist The Devil Wears Prada 2, eine Rückkehr in diese ikonische Welt der hochkarätigen Mode, etwa 20 Jahre nachdem der Originalfilm erschien und sich kulturell als großer Erfolg erwies. Diese Fortsetzung startet am 1. Mai, und da die Premiere immer näher rückt, ist ein letzter Einblick in das Projekt gekommen.

Der letzte Trailer legt besonderen Wert auf die Beziehung zwischen Meryl Streeps ikonischer Miranda Priestly und Anne Hathaways Andy Sachs, und natürlich bekommen wir mit diesem Gedanken eine Menge spöttischer Sticheleien und Sticheleien von letzterer, während sie versucht, ihre ehemalige Schützling durch die Ringe zu treiben.

Der Trailer gibt uns auch einen weiteren Einblick in die Rückkehr von Emily Blunt als Emily Charlton und Stanley Tucci als Nigel, während einige neue Stars als neue Gesichter auftauchen, darunter Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley und viele mehr.

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer an. Wirst du The Devil Wears Prada 2 schauen?