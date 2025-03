MercurySteam's Blades of Fire ist von der großartigen Fantasy der 80er Jahre beeinflusst

HQ

Vor kurzem hatten wir die Gelegenheit, uns hinzusetzen und ein paar Stunden Blades of Fire, das kommende Fantasy-Actionspiel von MercurySteam, zu spielen. Wenn ihr unsere Gedanken lesen wollt, könnt ihr das hier tun, aber neben unserer Gameplay-Session haben wir uns auch mit Game Director Enric Alvarez zusammengesetzt.

In unserem Interview fragten wir, ob es irgendwelche großen Einflüsse für die Geschichte von Blades of Fire gab, worauf Alvarez antwortete: "Es war alles uns. Der Samen, der alles hervorbrachte, die Erzählung und das Gameplay, war der Stahl, der sich in Stein verwandelte. Das war der Ursprung von allem. Ich würde also gerne sagen, dass wir zu 50 % Spieleentwickler und zu 50 % Geschichtenerzähler sind."

Die Geschichte des Spiels spielt in einer Welt, in der eine Hexe die Macht erlangt, Stahl in Stein zu verwandeln, und diese Macht nutzt, um sich selbst zur Königin zu machen und die Waffen ihrer Feinde zu ruinieren.

"Im Fall von Blades of Fire sind sowohl die Erzählung als auch das Gameplay zusammen entstanden, weil der Samen eine gemeinsame Sache war. Es war der zu Stein gewordene Stahl", fuhr Alvarez fort. "Also haben wir die Geschichte erschaffen, wir haben die Geschichte darauf basierend geschrieben und wir haben das Gameplay in der Schmiede entwickelt, natürlich auf dieser Grundlage... Natürlich, ich meine, man wird immer von den Büchern beeinflusst, die man liest, und den Filmen, die man gesehen hat. In diesem Zusammenhang erwähne ich immer Excalibur von John Boorman als einen der Filme, die ich gerne erwähne. Ob Sie es glauben oder nicht, Ladyhawke ist ein weiterer. Die Fantasy-Filme aus den 80ern, vielleicht 80ern und 90ern waren eine Inspirationsquelle für uns."

Auch wenn Ladyhawke vielleicht nicht als das Beste der 80er-Jahre-Fantasy in Erinnerung bleibt, ist es interessant zu hören, welche Filme und Welten Alvarez und seinem Team einige Ideen für das Spiel gegeben haben. Trotz all dieser Inspirationen bleibt Blades of Fire einzigartig, und Sie können in unserem vollständigen Interview unten mehr über seine Welt erfahren: