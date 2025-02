MercurySteam lässt uns den ersten Herzschlag seiner kommenden Project Iron hören

Bei so vielen Veränderungen in der Branche in den letzten Jahren könnte man meinen, dass Unternehmen ohne einen großen Verlag im Rücken laufende Projekte aufgeben müssen, die keinen kurzen Entwicklungszyklus haben. Aber zum Glück für MercurySteam schnitt Metroid Dread bei den Verkäufen so gut ab, dass es auch als Unterstützung und Bestätigung für ihr anderes Projekt diente, das 2021 angekündigt wurde, Project Iron .

Abgesehen von dem exklusiven Interview, das Studio Director Enric Álvarez Gamereactor gegeben hat, haben wir jedoch nichts über diesen Titel in der Entwicklung gehört, der von 505 Games veröffentlicht wird. Wir wissen, dass es mit der studioeigenen Mercury Engine entwickelt wird und dass es ein sehr ambitionierter Dark-Fantasy-Titel sein wird. Wir haben bereits 2023 gesagt, dass wir frühestens 2025 etwas von dem Spiel erwarten können, und das war auch so.

Dieser Social-Media-Post unten ist der einzige Beweis dafür, dass Project Iron voranschreitet und dass es wahrscheinlich in naher Zukunft eine große Ankündigung des Studios geben wird. Wir werden über weitere Entwicklungen gespannt sein. In der Zwischenzeit solltet ihr euch das Interview mit Enric Álvarez ansehen, in dem er auch über das Scheitern von Spacelords und die Lehren für das nächste Spiel spricht.