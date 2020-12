Mercury Steam gehört nun zu 40 Prozent Nordisk Games

You're watching Werben

Das in Madrid ansässige Studio Mercury Steam meldete vor Weihnachten, dass sie 40 Prozent der eigenen Firmenanteile an das dänische Unternehmen Nordisk Games abgetreten haben. Obwohl die Summe der Transaktion nicht offengelegt wurde, handle es sich dabei um eine "beträchtliche Investition", beschreibt das Studio in einer offiziellen Pressemitteilung. Das spanische Studio entwickelt derzeit eigenen Aussagen zufolge "mehrere neue [Projekte] basierend auf einer eigenen Technologie".

Mercury Steam wurde 2002 gegründet und machte sich mit Clive Barker's Jericho, das von Codemasters veröffentlicht wurde, einen Namen. Von da an hatte das Studio Erfolg mit der Trilogie Castlevania: Lords of Shadow (veröffentlicht von Konami) und mit Metroid: Samus Returns, die Nintendo auf dem Nintendo 3DS veröffentlichte. In den letzten vier Jahren konzentrierte sich das Studio auf Spacelords (früher bekannt als Raiders of the Broken Planet), einen Third-Person-Shooter der letzten Generation, der kürzlich für Xbox Series optimiert wurde.

Nordisk Games (ein Label von Nordisk Film, einem Teil der Egmont-Gruppe) kaufte kürzlich Avalanche Studios - das Team hinter der Just-Cause-Reihe - sowie den Verlag Raw Fury, der zuletzt Star Renegades und Call of the Sea veröffentlichte. Das spanische Unternehmen Mercury Steam ist mit seinen 160 Angestellten der achte Neuzugang des nordeuropäischen Konzerns.