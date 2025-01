Merchant 64 kommt im März

Wenn Sie die alten Zeiten mit niedrig aufgelösten Polygonen vermissen, dann könnte das kommende Merchant 64 etwas für Sie sein. SuitNtie wird dieses retro-inspirierte Spiel im März veröffentlichen, in dem du ein Händler bist, der versucht, einen Gewinn zu erzielen, indem er Waren zu einem niedrigen Preis kauft und sie dann zu einem höheren Preis verkauft. Der Entwickler hinter dem Spiel hat bereits andere Retro-Titel veröffentlicht, die direkt im Browser gespielt werden können, darunter FarAfter und Tower of Might. Uns werden mehrere verschiedene Enden und die Möglichkeit geboten, Upgrades zu erwerben. Das Spiel wird auf dem PC über Steam veröffentlicht, wo die Beschreibung wie folgt lautet: "Merchant 64 ein winziges, retro-inspiriertes reisendes Händlerspiel! Übernimm die Kontrolle über den Händler, indem du Waren zu niedrigen Preisen kaufst und sie in verschiedenen Städten zu höheren Preisen verkaufst."

