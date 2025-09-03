Mercedes stellt Produktion von zwei Elektroautos ein

HQ

Es gibt eindeutig null Appetit auf Mercedes-Elektroautos, was die Verkaufszahlen des letzten Jahres ein klares und deprimierendes Indiz für Mercedes sind. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden nur 2.300 Exemplare der beiden Elektroautos ausgeliefert, was einem Rückgang von 74,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Womit Mercedes sie ersetzen wird, ist noch unklar, aber wir hier bei Gamereactor hoffen natürlich, dass es etwas sein wird, das ihre neu entwickelten Kraftstoffmotoren beherbergt.