Mercedes sorgt sich, während die EU das Benzinverbot lockert

HQ

Ursprünglich sollte die EU bis 2035 in ihren Mitgliedsländern benzinbetriebene Autos vollständig verbieten, doch in letzter Zeit wurde dieser Plan leicht abgeschwächt.

Stattdessen wurde bereits im Dezember angekündigt, von einem vollständigen Verbot auf ein Ziel der CO2-Reduzierung von 90 % umzustellen.

Dies hat unter den Autoherstellern Debatten ausgelöst, und in einem ausführlichen Interview mit Reuters kritisiert Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius den überarbeiteten Plan und sagt, er destabilisiere den Markt:

"Es besteht ein großes Risiko, dass der Markt auf dem Weg dorthin schrumpft", sagt er und bezieht sich auf die Unsicherheit der Verbraucher darüber, wie die EU ihr CO2-Ziel erreichen wird, anstatt auf das weitaus weniger verwirrende vollständige Verbot.