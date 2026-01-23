Mercedes sagt, der GLC habe "unsere Erwartungen deutlich übertroffen"

HQ

Während Mercedes mit seiner Elektropalette von Erfolg zu Erfolg gewechselt ist, scheint die CLA vom letzten Jahr der Beginn einer brandneuen, erneuerten Energie zu sein, und sie folgen diesem nun mit dem GLC, einem Elektrofahrzeug, das bereits eine stärkere Nachfrage erfährt, als Mercedes zunächst angenommen hatte.

In einer Stellungnahme von Mathias Geisen, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Vertrieb, übertrifft der GLC nach seinem Debüt im September "deutlich unsere Erwartungen".

Laut Mercedes sind die Bestellbücher für die erste Hälfte des Jahres 2026 gefüllt, aber derzeit arbeiten sie in drei Schichten auf dem Bremer Planeten, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Wenn das nicht ausreicht, wird Mercedes auf andere Fabriken expandieren.