Mercedes, Ferrari und andere bestätigen Termine für die Markteinführung von Autos vor oder nach der Veranstaltung in London

Wir nähern uns der Formel-1-Saison 2025. Es wird am 16. März in Melbourne beginnen, aber in den kommenden Wochen werden wir viele weitere Ankündigungen von den Teams erhalten, die nach dem F175 Live Event in London am 18. Februar 2025 hochgefahren werden.

Zum ersten Mal wird die Formel 1 eine Veranstaltung veranstalten, bei der alle zehn Teams und 20 Fahrer (mindestens) die Lackierungen für 2025 zeigen, begleitet von musikalischen Darbietungen. Dies bedeutet jedoch nicht das Ende der invidiaul-Events im Februar, zumindest für einige Teams, die beginnen, ihre eigenen Termine bekannt zu geben.

Zuletzt war Mercedes-AMG, die ihr Auto am 24. Februar, eine Woche nach der Veranstaltung in London, vorstellen werden. Andere Teams haben bestätigt, dass sie ihre Autos früher zeigen werden: Williams, Haas und Ferrari (die zu Recht mit ihrem Neuzugang Lewis Hamilton prahlen).

Auto-Launch-Events für die Formel 1 2025



Williams: 14. Februar



Haas: 16. Februar



F175 London Event: 18. Februar



Ferrari: 19. Februar



Mercedes: 24. Februar



Es wird erwartet, dass weitere Teams im Februar ihre eigenen Events ankündigen werden, obwohl sich einige dafür entscheiden werden, alles während der Veranstaltung in London zu präsentieren. Auf jeden Fall werden alle Teams am 26. und 28. Februar die Vorsaisontests in Bahrain absolvieren, bevor am 14. und 16. März der Große Preis von Australien ansteht.