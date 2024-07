Mercedes Esports Team hat Jarno Opmeer fallen gelassen

HQ

Mercedes Esports Team hat angekündigt, dass sie in der nächsten Saison eine ziemlich bedeutende Änderung an ihrem F1 Esports Kader vornehmen werden. Das Team hat sich entschieden, sich von Jarno Opmeer zu trennen, einem Sim-Racer, der in den letzten drei Jahren Teil des Teams war und ihnen geholfen hat, einen Teams' Championship und einen Drivers' Championship zu gewinnen, zusätzlich zu einer Reihe von Rennsiegen und Podiumsplätzen.

Der Leiter des Mercedes Esports -Programms, Oli MacFarlane, sagte über seinen Weggang von Opmeer: "Jarno war in den vergangenen drei Jahren ein großer Teil des Mercedes Esports Programms und hat den Fans des Sim-Racing so viele unvergessliche Momente beschert.

"Sein Beitrag zur Doppelmeisterschaft 2021 ist das absolute Highlight. Wir wünschen Jarno alles Gute für die Zukunft und ich möchte ihm persönlich für seine harte Arbeit und sein Engagement danken."

Es ist unklar, wen Mercedes als Ersatz für Opmeer in Betracht ziehen wird.