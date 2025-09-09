Mercedes-Designchef: "Das neue Interieur von Audi sieht aus, als wäre es 1995 entworfen worden"

HQ

Die Meinungen über das Concept C von Audi (über das wir letzte Woche geschrieben haben) sind wirklich geteilt, und während einige es mögen, dass Audi hier Risiken eingeht und so ziemlich alles vermeidet, was wie eines der aktuellen Autos des Herstellers aussieht, gibt es genauso viele, die die Extravaganz kritisiert haben. Einer von ihnen ist Mercedes-Designchef Gorden Wagener, der in den 90er Jahren für den VAG-Konzern tätig war. Auf die Frage, was er vom Top Gear Magazin über das neue Interieur von Audi hält, nimmt er kein Blatt vor den Mund.

"Das Interieur des Audi Concept C sieht aus, als wäre es 1995 entworfen worden. Es ist ein bisschen zu bekannt, und es gibt zu wenig Technologie. Ich habe immer behauptet, dass ich ein großer Fan von hyperanalogen Dingen bin, aber man kann einen Bildschirm nicht ignorieren. Wenn Sie einen kleinen Bildschirm haben, senden Sie automatisch die Nachricht 'Herzlichen Glückwunsch, Sie sitzen in einem kleinen Auto'."

Stimmst du dem Söldner-Boss zu oder hast du eine andere Meinung dazu?

Ein bisschen alt, ja?