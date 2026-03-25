Mercedes bringt offiziell das Black-Label zurück

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Mercedes-AMG bringt eine seiner extremsten Submarken zurück. Sie haben offiziell bestätigt, dass eine neue Mercedes-AMG GT Black Series auf dem Weg ist, die die bisher härteste Version ihres Flaggschiff-Sportwagens wird.

Für diejenigen unter euch, die es wissen: Schwarz bedeutet nicht nur "schnelles AMG". Die kommende Black Series wird als Homologationsmodell für einen nächsten AMG GT3-Rennwagen dienen, was bedeutet, dass die straßenzugelassene Version von Anfang an parallel zum Motorsport-Pendant entwickelt wird.

AMG-Chef Michael Schiebe hat bereits hohe Erwartungen gesetzt und beschreibt sie in einem Zitat an Top Gear als die "extremste schwarze Serie aller Zeiten". Das ist eine kühne Behauptung angesichts des Rufs früherer Modelle, die typischerweise reduzierte, auf Strecken ausgerichtete Maschinen sind, die mit weniger Kompromissen gebaut wurden.

Das neue Auto wird voraussichtlich weit über den aktuellen AMG GT 63 Pro hinausgehen, der bereits über 600 PS leistet. Obwohl die endgültigen Spezifikationen noch nicht bekannt gegeben wurden, wird die Black Series voraussichtlich deutlich weiter steigen und die Tradition fortsetzen, nahezu Rennwagen-Niveau in einem straßenzugelassenen Paket zu liefern.