Mercedes-Benz präsentiert neues Luxus-Van-Modell mit 65-Zoll-Kinoleinwand

Mercedes-Benz will das Segment der Luxus-Transporter massiv aufmischen, denn der Autohersteller hat gerade einen Ausblick auf ein kommendes Modell gegeben, das er anbieten will. Es ist als Vision V bekannt und basiert auf dem neuen Van Electric Architecture (VAN. EA) und will eine neue Ära mobiler privater Lounges und Vans einläuten.

Die gezeigte Version von Vision V ist das Spitzenmodell, das alles enthält, was Sie sich wünschen können. Der Innenraum für die Passagiere ist geräumig und offen gestaltet und auf Wunsch von der Fahrerkabine getrennt. Er verfügt über dekorative Elemente aus kristallweißem Nappaleder und weißer Seide, offenporige Wurzelholzelemente, Vitrinen und ein 42-Surround-Sound-Lautsprechersystem, mit dem Rennspiele mit einem Gamecontroller auf einer massiven 65-Zoll-4K-Kinoleinwand mit Split-Screen-Funktionen gespielt werden können, die unter den Boden des Vans eingezogen wird.

Der Van soll für Karaoke unterwegs genutzt werden können, verfügt über einen interaktiven Store, in dem die Passagiere unterwegs die gewünschten Gegenstände haben können, kann in ein mobiles Büro mit virtuellem Schreibtisch umgewandelt werden und verfügt über eine Ambientebeleuchtung, die mit Lichtbändern und einer Deckenleuchte für eine individuelle Wohnzimmeratmosphäre sorgt.

Auch das Äußere des Vans ist recht ungewöhnlich, mit einem großen Frontgrill und sehr auffälligen Felgen, die zweifellos die Aufmerksamkeit aller Passanten auf sich ziehen werden.

Mercedes-Benz weist darauf hin, dass der VAN. Die EA-Architektur wird ab 2026 in Kraft treten, so dass es vielleicht nicht mehr lange dauern wird, bis wir Vision V -Modelle auf der Straße sehen.